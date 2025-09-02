Haberler

Elazığ'da Drift Yapan Tofaş Kameraya Yansıdı
Elazığ'da, kimliği belirsiz bir sürücü tarafından Tofaş marka otomobille defalarca drift yapıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Elazığ'da kimliği belirsiz bir sürücü, Tofaş marka otomobiliyle defalarca drift yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, kendi ekseninde dönerek drift yapmaya başladı. Bir süre kendi ekseninde dönen ve trafiği tehlikeye atan otomobil, daha sonra gözden kayboldu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
