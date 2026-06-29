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Elazığ'da sürücü plakasını kapatarak drift yaptı

Elazığ'da sürücü plakasını kapatarak drift yaptı
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Elazığ'da kimliği belirlenemeyen bir sürücü, aracının plakasını kapatarak kavşakta drift yaptı ve o anları sosyal medyada paylaştı.

Elazığ'da bir sürücü, aracının plakasını kapatarak drift yaptı. O anları kayda aldıran sürücü daha sonra sosyal medyasında paylaştı.

Elazığ'da kimliği ve plakası tespit edilemeyen bir sürücü, otomobiliyle kavşakta drift yaptı. Aracının plakası belli olmasın diye gizleyen sürücü, arkadaşına çektirdiği drift anlarını daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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