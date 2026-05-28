Domuza çarpan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Elazığ'da domuza çarpan otomobil şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Yolçatı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen seyir halindeki 23 ADD 418 plakalı otomobil, yola çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden araç şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Elazığ ve Bingöl'den sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, UMKE ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

