Kontrolden çıkan otomobil mağazaya böyle daldı
Güncelleme:
Elazığ'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mobilya mağazasına girdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, şans eseri yaralanan olmadı.

Elazığ'da bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek mobilya mağazasına girme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşamüstü Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 EZ 980 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan mobilya mağazasına girdi. Mağazada müşterilerin olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Kazada yaralanan olmazken iş yeri ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
