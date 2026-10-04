Elazığ'da depremde ağır hasar alan 5 katlı bina, iş makinesi dokununca çöktü

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar alan ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, kent merkezinde yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı