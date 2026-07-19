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Elazığ'da domuza çarpan cip, hasar aldı

Elazığ'da domuza çarpan cip, hasar aldı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yola aniden çıkan domuza çarpan cipin ön kısmı hasar gördü, domuz telef oldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Elazığ'da cipin çarptığı domuz telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Karakoçan ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir cip, yola aniden çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşısına geçmeye çalışan domuz telef oldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, aracın ön tampon kısmında ciddi oranda maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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