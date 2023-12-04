Elazığ'da 'Cımbız' Operasyonu: 16 Kişi Gözaltına Alındı

Elazığ'da düzenlenen 'Cımbız' operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Şahısların sadece 2023 yılında kamuyu 7 milyon 400 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.

Elazığ'da düzenlenen 'Cımbız' operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Şahısların sadece 2023 yılında kamuyu 7 milyon 400 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada gençlerin iş gücüne kazandırılması, nitelikli iş gücünün artırılması ve eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen çeşitli programların/projelerin suistimal edilerek kentte bulunan bazı şirketlerin kamu kurumu zararına dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi. Yapılan tespitler üzerine, yasal düzenlemeye aykırı faaliyet yürüterek haksız menfaat elde ettikleri ve kamu zararına yol açtıkları tespit edilen çoğunlukla güzellik/bakım merkezi olarak faaliyet yürüten bazı işletmeler, işletme sahipleri ve çalışanları ile bazı kamu görevlilerinin, sadece 2023 yılı içerisinde ilimizde yaklaşık 7 milyon 400 yüz bin Türk Lirası kamu zararına sebebiyet verdikleri anlaşıldı.

Bu çerçevede, kamu zararının belirlenmesi amacıyla titizlikle incelenen hesap hareketleri ve MASAK raporu neticesinde tespiti yapılan şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Cımbız' operasyonunda, 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ