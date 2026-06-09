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Elazığ'da bıçaklanan şahıs, hayatını kaybetti

Elazığ'da bıçaklanan şahıs, hayatını kaybetti
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Elazığ'da bir çay ocağında bıçaklanarak ağır yaralanan 60 yaşındaki Sabit Çelik, hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli T.K. yakalanarak tutuklandı.

Elazığ'da bir çay ocağı içerisinde bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, hayatını kaybetti.

Olay, 2 gün önce Sanayi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Sabit Çelik, henüz bilinemeyen bir nedenle T.K.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralan şahıs, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli T.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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