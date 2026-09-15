Elazığ’da çatı yangını paniğe neden oldu

Elazığ'da inşaat halindeki bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Sürsürü Mahallesi Mustafa Uygur Bulvarı'dan yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki 8 katlı bir binanın çatısında yapım sırasında yangın çıktı. Yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı