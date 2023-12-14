Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Güncelleme:
Abone Ol

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde bulunan 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Sanayi Mahallesi Orhan Gazi Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin çatı kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yazıkonak İtfaiye Elazığ Olay İtfaiye 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title