Camide ayakkabı hırsızlığı

Elazığ'da bir camide ayakkabı çalan şahıs, kameralara yakalandı.

Olay, Elazığ merkez Kubbeli Cami'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, namaz çıkışı botunun olmadığını fark eden şahıs, durumu cami yetkililerine bildirdi. Ardından caminin güvenlik kameralarına bakıldı. Kameralarda, bir şahsın geldiği kendi ayakkabısını çıkardığı ve beğendiği bir botu alıp giydiği, daha sonra gittiği görüldü. Cami yetkilileri ve botu çalınan şahıs, duruma tepki gösterdi. - ELAZIĞ