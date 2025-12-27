Haberler

Camide ayakkabı hırsızlığı

Güncelleme:
Elazığ merkez Kubbeli Cami'nde, namaz sonrası bir kişiye ait botun çalınması olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Cami yetkilileri ve mağdur duruma tepki gösterdi.

Elazığ'da bir camide ayakkabı çalan şahıs, kameralara yakalandı.

Olay, Elazığ merkez Kubbeli Cami'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, namaz çıkışı botunun olmadığını fark eden şahıs, durumu cami yetkililerine bildirdi. Ardından caminin güvenlik kameralarına bakıldı. Kameralarda, bir şahsın geldiği kendi ayakkabısını çıkardığı ve beğendiği bir botu alıp giydiği, daha sonra gittiği görüldü. Cami yetkilileri ve botu çalınan şahıs, duruma tepki gösterdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

