Elazığ'da buğday tarlasında yangın

Elazığ'ın Palu ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Esentepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için ekipler ve vatandaşlar büyük mücadele verdi. Yapılan çalışmalar sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı