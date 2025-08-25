Elazığ'da Bisikletli Sürücünün Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Elazığ'da Bisikletli Sürücünün Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir bisiklet sürücüsü, kamyonetin arkasına tutunarak trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir bisiklet sürücüsü, kamyonetin arkasına tutunarak trafikte ilerledi. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Cahit Dalokay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir motosiklet sürücüsü, kamyonetin kasasına tutunarak trafikte ilerledi. Bisikletli kendi canının tehlikeye atarken, trafiği de tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yok artık Saint-Maximin! Yeni takımına son dakikada galibiyeti getirdi

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.