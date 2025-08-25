Elazığ'da Bisikletli Sürücünün Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Elazığ'da bir bisiklet sürücüsü, kamyonetin arkasına tutunarak trafikte ilerledi. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Cahit Dalokay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir motosiklet sürücüsü, kamyonetin kasasına tutunarak trafikte ilerledi. Bisikletli kendi canının tehlikeye atarken, trafiği de tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ