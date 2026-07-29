Elazığ’da bir vatandaş, katlı kavşaktan düşerek yaralandı

Elazığ'da bir vatandaş, Ordu Evi Katlı Kavşağından aşağı düşerek yaralandı.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan Ordu Evi Katlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, yolda yürürken kavşaktan aşağı düştü. Şans eseri vatandaşın düştüğü sırada aracın geçmediği olayda, yaşlı adam yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı