Elazığ'da Bir Günde 5 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu
Elazığ'da dörtü kadın beş kişinin çeşitli hastalıklar nedeniyle evlerinde ölü bulunduğu bildirildi. Olayın, epilepsi hastası bir kişinin atak geçirmesi sonrası diğerlerinin de doğal sebeplerle öldüğü belirlendi.
Elazığ'da bir günde 4'ü kadın 5 kişi, çeşitli hastalıklar nedeni ile evlerinde ölü bulundu.
Olaylar, sabah saatlerinde Elazığ merkez Üniversite, Fevzi Çakmak, Ulukent ve Sürsürü mahallelerinde meydana geldi. Yakınları, farklı adreslerde ikamet eden N.G., M.Ö., A.K., B.Ş. ve ismi öğrenilemeyen erkek şahıstan haber alamadı. Haber verilmesi üzerine evlere polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede epilepsi hastası olan A.K.'nin atak nedeni ile diğerlerinin de doğal ölümle hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler defnedilmek üzere yakınlarına verildi. - ELAZIĞ