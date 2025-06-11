Elazığ'da Bina Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Elazığ'da Bina Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
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Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde çıkan bir yangında, 4 katlı bir apartmanın son katında dumandan etkilenen 2 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Elazığ'da bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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