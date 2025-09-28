Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Haberler

Güncelleme:
Elazığ'ın Üniversite Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, yaralayan şahıs kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Üniversite Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri tespit edilemeyen iki kişi arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kavga yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
