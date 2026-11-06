Elazığ'da beton mikseri kaygan yolda devrildi, sürücü hafif yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Elazığ'da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlar birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada, sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı