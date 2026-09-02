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Elazığ'da bir ayda 110 tutuklama

Elazığ'da bir ayda 110 tutuklama
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Elazığ'da 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında meydana gelen bin 43 asayiş olayında bin 489 şahıs yakalanırken, 110 şahıs tutuklandı. Yapılan denetimlerde 312 bin 980 şahıs ve 188 bin 670 araç kontrol edildi. Uyuşturucu, silah ve kaçak ürün operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca 172 trafik kazasında 298 kişi yaralandı, kayıp olarak aranan 58 şahıs bulundu.

Elazığ'da bir ayda meydana gelen bin 43 asayiş olayında bin 489 şahıs yakalanırken 110 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 01-31 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen bin 43 olayda bin 489 şüpheli yakalanırken, 110 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 312 bin 980 şahıs ve 188 bin 670 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 15 bin 985'ine cezai işlem uygulanırken 996 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 172 adet trafik kazasında 298 kişi yaralandı.

Yapılan çalışmalarda; 36 adet tabanca, 19 tüfek, 824 adet adet fişek/kartuş, 3 adet şarjör, 15 adet kesici alet, bin 790,4 gram esrar, 679,2 gram metamfetamin, 602,4 gram bonzai, 79,2 gram bonzai hammaddesi, 1746 adet sentetik ecza ve estasy, 102,3 gram kokain, 2.394 gram skunk, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 256 kök kenevir ve 3 adet hassas terazi, çalıntı olarak; 2 adet otomobil ve 6 adet motosiklet, kaçak olarak; 56 bin 780 doldurulmuş makaron, 82 kilo tütün, 3190 paket sigara, 376 adet elektronik sigara, 48 bin adet muhtelif sigara malzemesi, 150 adet parfüm, 1 adet dedektör ve 3 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Öte yandan kayıp olarak aranan 58 şahsın bulunduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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