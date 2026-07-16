Elazığ'da asansör boşluğuna düşen genç kurtarıldı

Elazığ'da asansör boşluğuna düşen 18 yaşındaki genç itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Güneykent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki İ.Ç., asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar yaralıyı kendi çabalarıyla kurtaramayınca durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla aşağı inerek düşen şahsı bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı