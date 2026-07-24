Elazığ’da arazi yangını: Arı kovanları zarar gördü

Elazığ'da çıkan arazi yangınında arı kovanları zarar gördü.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde henüz bilinmeyen bir nedenle arı kovanlarının bulunduğu arazide yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında çok sayıda arı kovanı alevlerden etkilenerek zarar gördü.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı