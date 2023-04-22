Elazığ'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 4 yaralı Elazığ'da iki ailesi arasında çıkan arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki ailesi arasında çıkan arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Şekerci ile Soğanlı köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, biri ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.