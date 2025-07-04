Elazığ'da Aranan Yabancı Uyruklu Şahıs Zabıta Tarafından Yakalandı
Elazığ'da çiçek satan yabancı uyruklu kişiyi zabıta ekipleri, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle durdurdu ve yapılan sorgulamada şahsın aranması olduğu belirlendi. Rageb H. isimli kişi, zabıta tarafından polis ekiplerine teslim edildi.
Elazığ'da aranması bulunan yabancı uyruklu şahıs, çiçek satarken zabıta ekiplerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.
Olay, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yoğun olduğu bölgede çiçek satan Rageb H. isimli yabancı uyruklu vatandaş, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle zabıta ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden zabıta ekipleri, yaptıkları sorgulamada şahsın aranması olduğunu fark etti. Gerekli işlemleri yapan ekipler, aranması bulunan şahsı polis ekiplerine teslim etti. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa