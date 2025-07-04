Elazığ'da Aranan Yabancı Uyruklu Şahıs Zabıta Tarafından Yakalandı

Elazığ'da Aranan Yabancı Uyruklu Şahıs Zabıta Tarafından Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da çiçek satan yabancı uyruklu kişiyi zabıta ekipleri, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle durdurdu ve yapılan sorgulamada şahsın aranması olduğu belirlendi. Rageb H. isimli kişi, zabıta tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

Elazığ'da aranması bulunan yabancı uyruklu şahıs, çiçek satarken zabıta ekiplerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yoğun olduğu bölgede çiçek satan Rageb H. isimli yabancı uyruklu vatandaş, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle zabıta ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden zabıta ekipleri, yaptıkları sorgulamada şahsın aranması olduğunu fark etti. Gerekli işlemleri yapan ekipler, aranması bulunan şahsı polis ekiplerine teslim etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Inter fiyatı düşürdü, G.Saray Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti

Inter fiyatı düşürdü, G.Saray harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi

Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.