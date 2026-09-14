Elazığ’da aranan 14 şüpheli yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde çok sayıda birimin katılımıyla düzenlenen geniş çaplı asayiş uygulamasında 4 bin 153 şahıs ve 753 araç sorgulanırken aranan 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla kapsamlı bir asayiş uygulaması yaptı. 35 sabit noktada 44 umumu açık alanda yapılan denetimlere 90 ekipten oluşan 295 personel katıldı. Denetimlere 4 bin 153 ve 753 araç sorgulanırken 60 umumu açık iş yeri denetlendi.

Uygulamada aranan 14 şüpheli yakalanırken çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca 17 araca toplam 384 bin 952 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı