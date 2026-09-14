Haberler

Elazığ’da aranan 14 şüpheli yakalandı

Elazığ’da aranan 14 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
+21 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde çok sayıda birimin katılımıyla düzenlenen geniş çaplı asayiş uygulamasında 4 bin 153 şahıs ve 753 araç sorgulanırken aranan 14 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde çok sayıda birimin katılımıyla düzenlenen geniş çaplı asayiş uygulamasında 4 bin 153 şahıs ve 753 araç sorgulanırken aranan 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla kapsamlı bir asayiş uygulaması yaptı. 35 sabit noktada 44 umumu açık alanda yapılan denetimlere 90 ekipten oluşan 295 personel katıldı. Denetimlere 4 bin 153 ve 753 araç sorgulanırken 60 umumu açık iş yeri denetlendi.

Uygulamada aranan 14 şüpheli yakalanırken çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca 17 araca toplam 384 bin 952 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor

Tarihi kırılma! 3 ülke Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzayı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı

Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı
'Satıldı' itirafı sonrası Büşra bebek dosyasında baş döndüren gelişmeler

"Satıldı" itirafı sonrası Büşra bebekle ilgili baş döndüren gelişmeler
Maltepe'de kuyumcu dükkânında ölü bulundu! Ölüm nedeni belirlenemedi

Kuyumcu dükkânında ölü bulundu! Olayın sırrı hâlâ çözülemedi
Sosyal medyadan silah ve mühimmat paylaşımı yapınca gözaltına alındı

Sosyal medyada silah ve mühimmat paylaştı! Polis adresine baskın yaptı
Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı

Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar gözaltında, suçlama vahim
'Vanlı Kara Haydar'ın yeni görüntüleri olay! Önündeki servete bakın

Vanlı Kara Haydar'a bak sen! Yeni görüntüleri epey ses getirecek
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş

AK Parti'nin kalesinde Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş