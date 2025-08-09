Elazığ'da Apartmanda Engerek Yılanı Bulundu

Elazığ'da Apartmanda Engerek Yılanı Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir apartman dairesinde engerek yılanı bulundu. İtfaiye ekipleri, yılanı güvenli bir şekilde yakalayarak doğal ortamına bıraktı.

Elazığ'da bir binada engerek yılanı görüldü.

Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi 275. Sokak'ta bir apartman dairesinde engerek yılanı bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, binaya girerek yılanı güvenli şekilde yakalayıp bir bidon içine koydu. Yılan daha sonra, doğal ortamına bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme geldi

ATM'den işlem yapanlar dikkat: Günlük limit düşürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Takım'ın yıldızı imzayı attı! İşte Cenk Özkaçar'ın yeni takımı

Milli Takım'ın yıldızı imzayı attı! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.