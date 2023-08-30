Elazığ'da 'Anucurlar' suç örgütüne operasyon: 1 gözaltı

Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, polis memur Ahmet Yasin Çevik'in yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili Elazığ'da Anucurlar suç örtüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Polis memuru Hakan Telli ve Ahmet Yasin Çevik, 25 Ağustos'ta Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde uyuşturucu çetelerinin barındığı bir eve operasyon düzenlemiş, gece yapılan baskında saldırganların açtığı ateş sonucu Hakan Telli isimli polis memuru şehit olmuş, aynı ekipte yer alan Ahmet Yasin Çevik adlı emniyet görevlisi ağır yaralanmıştı. Ardından "Anucurlar" suç örgütüne yönelik başlatın çalışmada, İstanbul'da belirlenen 97 adrese gerçekleştirilen zincirleme operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 37'si ise tutuklanmıştı.

Elazığ'da da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Anucurlar Suç Örgütü ve örgüt yöneticileri ile birlikte hareket ettiği ayrıca örgüte mensup olduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli Ö.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul'a sevk edildiği bildirildi. - ELAZIĞ