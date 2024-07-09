Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular

Elazığ Kapalı Cezaevi yakınında yer alan açık cezaevinde yaşandığı öne sürülen bir olay Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

TEL ÖRGÜLERİ KESİP CEZAEVİNE GİRDİLER

Gece saatlerinde cezaevinin önüne araçla gelen suç dosyaları epey kabarık 5 kişinin tel örgüleri kestikten sonra cezaevi bahçesine oradan koğuşlara kadar girdikleri ve 30'a yakın suç kaydı bulunan bir mahkumu kurşun yağmuruna tuttukları iddia edildi.

5 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre B-5 koğuşunda gerçekleşen tabanca ile yaralama olayının ardından hemen soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, cezaevinin güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde şahısların kimliklerinin tespit edildiği ve kısa süre içinde 5 şüphelinin de yakalandığı aktarıldı.

İNTİKAM İÇİN KURŞUN YAĞDIRMIŞ

Cezaevindeki mahkumu vuran 15 suç kayıtlı 24 yaşındaki Musa Orhan'ın 23 Haziran 2024 tarihinde Elazığ Olgunlar Mahallesi'nde meydana gelen ateşli silahla kasten öldürme olayının intikamını almak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.