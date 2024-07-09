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Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular

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Elazığ'daki açık cezaevinde yaşandığı iddia edilen olay gündeme bomba gibi düştü. Suç dosyaları kabarık 5 kişinin gece yarısı cezaevinin önüne geldikleri, içlerden birinin tel örgüyü keserek cezaevi bahçesine oradan da B-5 koğuşuna girdiği ve 30 ayrı suçtan kaydı bulunan bir mahkumu vurduğu öne sürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüphelinin yakalandığı öğrenilirken, cezaevindeki mahkumu geçmiş bir cinayetin intikamını almak için vurduklarını itiraf ettikleri aktarıldı.

Elazığ Kapalı Cezaevi yakınında yer alan açık cezaevinde yaşandığı öne sürülen bir olay Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

TEL ÖRGÜLERİ KESİP CEZAEVİNE GİRDİLER

Gece saatlerinde cezaevinin önüne araçla gelen suç dosyaları epey kabarık 5 kişinin tel örgüleri kestikten sonra cezaevi bahçesine oradan koğuşlara kadar girdikleri ve 30'a yakın suç kaydı bulunan bir mahkumu kurşun yağmuruna tuttukları iddia edildi.

5 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre B-5 koğuşunda gerçekleşen tabanca ile yaralama olayının ardından hemen soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, cezaevinin güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde şahısların kimliklerinin tespit edildiği ve kısa süre içinde 5 şüphelinin de yakalandığı aktarıldı.

İNTİKAM İÇİN KURŞUN YAĞDIRMIŞ

Cezaevindeki mahkumu vuran 15 suç kayıtlı 24 yaşındaki Musa Orhan'ın 23 Haziran 2024 tarihinde Elazığ Olgunlar Mahallesi'nde meydana gelen ateşli silahla kasten öldürme olayının intikamını almak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Elazığ Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (31)

Fatih KAZAK:

Bir cezaevine girmek telleri kesmek kadar kolay olmamalı. Gardiyanlar uyuyor demek!!!

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Abdullah Civelek:

Cezaevinin dış sınırlarını gardiyan korumaz ordaki jandarmalar yandı simdi

yanıt128
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mehmet:

sınırlarımızı yol geçen hanı yaptık demekki tek sınır değil her yer yol geçen hanı olmuş.

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ONUR ULUTAŞ:

adam öldü mü yani? nasıl bir habercilik, metin yazarlığı

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aykut genç:

kurşun yağdırdığına göre yarabbi şükür demiştir...!! la havle ve la kuvvet....

yanıt23
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Hako Sanane:

Elazığda cezaevi var mıydı yaw? 35 sene elazığılıyım böyle bişey duymadım görmedim??

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Mehmet ŞaFaK:

günaydın

yanıt15
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Ömer Yaprak:

Sen yatıyorsun sen

yanıt11
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İbo Can:

Demekki herkes uyuyormuş

yanıt2
yanıt0
Marko Apostolidis:

verirsin biraz harçlık olur her şey.... demokraside çözüm çoktur...olmaz diye bir şey yok...

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