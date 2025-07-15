Elazığ'da Akaryakıt Yüklü Tren Kamyona Çarptı

Elazığ'da akaryakıt yüklü tren, hemzemin geçitten geçen kamyona çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ - Bingöl karayolu Koçkale köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt yüklü tren, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyona çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ