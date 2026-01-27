Haberler

Elazığ'da ahırın tavanı çöktü

Elazığ'ın Salkaya Köyü'nde karın ağırlığı nedeniyle bir ahır çöktü. Olay sonucu bir inek telef oldu. Üretici durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

Elazığ'da, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayan ahırın bir kısmı çöktü. Çökme sonucu 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Elazığ merkeze bağlı Salkaya Köyü Yılangeçiren Mezrası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezrada bulunan ahır tavanının bir kısmı üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökme sonucu enkaz altında kalan 1 inek telef oldu. Üretici, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

