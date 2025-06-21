Elazığ'da Ağır Hasarlı Bina Tek Dokunuşla Yıkıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Elazığ'da Ağır Hasarlı Bina Tek Dokunuşla Yıkıldı
Haber Videosu

Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı bina, iş makinesinin dokunmasıyla anında yıkıldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı

ELAZIĞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar alan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, Abdullahpaşa Mahallesi'nde yıkımına başlanan 5 katlı 20 daireli bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.