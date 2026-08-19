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Eşini Vurarak Öldüren Şahıs Adli Kontrolle Serbest

Eşini Vurarak Öldüren Şahıs Adli Kontrolle Serbest
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Elazığ'da ağıla kurt girmemesi için nöbet tutan M.K., karanlıkta duyduğu sesler üzerine ateş açarak 3 çocuk annesi eşi Hasret K.'nin ölümüne neden oldu. Olay sonrası gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da ağıla kurt girmemesi için nöbet tuttuğu sırada ses gelmesi üzerine ateş ederek 3 çocuk annesi eşini öldüren şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün merkeze bağlı Meşeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağıla kurt girmesi üzerine tüfekle nöbet tutmaya başlayan M.K., karanlıkta gelen sesler üzerine hareketlilik fark ederek ateş açtı. M.K.'nin açtığı ateş sonucu, 3 çocuk annesi eşi Hasret K. (51) vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.K., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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