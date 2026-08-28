Elazığ Adliyesi Önünde Tekmeli Yumruklu Kavga

Elazığ Adliyedi önünde iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, adliye önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da gelmesiyle birlikte kavga büyürken, olaya adliyede bulunan polis ekipleri müdahale etti. Kavga anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı