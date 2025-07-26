Elazığ'da Acemi Hırsızların İlginç Girişimleri Kamerada

Elazığ'da Acemi Hırsızların İlginç Girişimleri Kamerada
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Elazığ'da kafasına şapka ve atlet geçiren bir kişi motosiklet çalmaya çalışırken, başka bir şahıs kaskla ayakkabı çalmaya çalıştı. İki acemi hırsızın ilginç girişimleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da kafasına şapka ve atlet geçiren bir şahıs motosiklet çalmaya çalışırken, diğeri ise kask ile kendini kamufle ederek ayakkabı çalmaya çalıştı. 2 acemi şahsın hırsızlık girişimleri kameraya yansıdı.

İlk olay, merkez Ataşehir Mahallesi'nde bir sitenin açık otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, şapka üzerine atlet geçirerek otoparka geldi ve motosikleti çalmaya çalıştı. Uzun uğraş veren fakat motosikletin kilidini kıramayan acemi şahıs, ardında vazgeçerek bölgeden uzaklaştı.

İkinci bir olay ise Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmana giren ve kafasında kask olan bir şahıs, kapı önünde bulunan ayakkabıları almak için girişimde bulundu. Ayakkabılara uzandığı esnada binada bir ses duyan şahıs, ardından kaçtı.

2 acemi şahsın hırsızlık girişimleri, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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