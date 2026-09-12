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Elazığ’da abart egzozlu motosiklete 21 bin lira

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Elazığ’da kent genelinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda abart egzoz tespit edilen motosiklet trafikten 1 ay men edilirken, sürücüsüne ise 21 bin lira ceza kesildi.

Elazığ'da kent genelinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda abart egzoz tespit edilen motosiklet trafikten 1 ay men edilirken, sürücüsüne ise 21 bin lira ceza kesildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 10 noktada uygulama yapan ekipler, 23 ADV 381 plakalı motosiklette abart egzoz olduğunu tespit etti. Bunun üzerine motosiklet 1 ay trafikten men edilirken sahibine ise 21 bin lira ceza kesildi.

Denetimlerin süreceği bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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