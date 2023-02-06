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Elazığ'da 7 tim UMKE ve 112 ekibi Malatya ile Diyarbakır'a yönlendirildi

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da 7 tim UMKE ve 112 ekibi Malatya ile Diyarbakır'a yönlendirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da hissedildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da hissedildi. Depremde Elazığ'da yıkım veya göçük meydan gelmezken, 7 tim UMKE ve 112 sağlık ekibi, Diyarbakır ve Malatya'ya yönlendirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ'da şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası Diyarbakır ve Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı. Elazığ'dan bu illere 7 UMKE ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Kıymetli hemşehrilerim, Şu ana kadar ilimizde herhangi bir yıkım ihbarı almadık. Sükunetle hareket edelim. Trafikte yoğunluk oluşturmayalım. Çok geçmiş olsun" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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