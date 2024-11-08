Elazığ'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem, Hasar İhbari Yok
Elazığ Valiliği, 8 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.
Elazığ Valiliğı, meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi.
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı ( Afad ) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; ilimizde 8 Kasım 2024 tarihinde saat 17.04'de 5.0 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 17.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi. - ELAZIĞ