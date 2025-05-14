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Elazığ'da 416 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı: İki Kadın Tutuklandı

Elazığ'da 416 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı: İki Kadın Tutuklandı
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Elazığ'da 4 farklı adresten ziynet eşyası çalan iki kadın, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık olayları üzerine yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen kadın şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.

Elazığ'da 4 farklı adresten 416 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent merkezinde 4 farklı adresten 416 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı aldı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, yapılan güvenlik ve saha çalışmalarının ardından Y.T. ve F.K. isimli kadın şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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