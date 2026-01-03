Elazığ'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 20.27'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin anı güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.27'de merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.
Öte yandan deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa