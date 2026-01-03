Haberler

Elazığ'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Elazığ'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Güncelleme:
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 20.27'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin anı güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Elazığ'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.27'de merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.

Öte yandan deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

500

