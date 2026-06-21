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Elazığ'da kayıp yaşlı adam baraj gölünde ölü bulundu

Elazığ'da kayıp yaşlı adam baraj gölünde ölü bulundu
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Elazığ'da 7 Şubat'ta evden çıkıp kaybolan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın cansız bedeni, 4.5 ay sonra Keban Baraj Gölü'nde bulundu.

Elazığ'da 4 buçuk ay önce kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni baraj gölünde bulundu.

Olay, 7 Şubat tarihinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki İbrahim Kaya, saat 10.00 sıralarında evden çıkarak geri dönmedi. Yaşlı adamı bulamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Haftalarca süren arama çalışmalarında hiçbir ize rastlanamamıştı.

Sabah saatlerinde merkeze bağlı Aydıncık köyü mevkiinde Keban Baraj Gölü içerisinde bir şahıs görüldüğü ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan cansız bendeki çıkartılan şahsın 4,5 ay önce kaybolan İbrahim Kaya olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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