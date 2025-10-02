Haberler

Elazığ'da 3 Metre Yükseklikten Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Güncelleme:
Elazığ'da 3 yaşındaki S.B. isimli çocuk, balkondan 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay, Doğukent Mahallesi'nde gerçekleşti. Çocuğun durumu sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavi altına alındı.

Elazığ'da 3 metre yükseklikten düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 10007. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki S.B., 3 metre yükseklikteki balkondan aşağı düştü. Düşen çocuğu fark eden yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
