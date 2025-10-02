Elazığ'da 3 metre yükseklikten düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 10007. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki S.B., 3 metre yükseklikteki balkondan aşağı düştü. Düşen çocuğu fark eden yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ