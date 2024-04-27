Elazığ'da 3 kız öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı
Elazığ'da bir lise öğretmeni, 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Elazığ'da, bir lisede 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.B. isimli öğretmen, tutuklandı.
VELİLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Elazığ'da bir lisede öğretmenlik yapan İ.B.'nin, 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla veliler, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan İ.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.
TUTUKLANDI VE AÇIĞA ALINDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, iddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü İ.B.'yi açığa aldı.