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Elazığ'da 3 Çocuk Kayboldu İhbârı Asılsız Çıktı

Elazığ'da 3 Çocuk Kayboldu İhbârı Asılsız Çıktı
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Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'nde kaybolduğu bildirilen 3 çocuk için arama kurtarma ekipleri sevk edildi ancak ihbarın asılsız olduğu tespit edildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Murat Nehri'nde 3 çocuğun gözden kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesinde Murat Nehri Cuma Gölü'nde yüzen 3 çocuğun gözden kaybolduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, jandarma, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat önce gelen ihbarı değerlendiren ve olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri alanda bulma çalışmaları devam ettirirken, aynı zamanda ihbarı veren şahsa ulaştı. Yapılan incelemelerde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Asılsız ihbar sonrası ekipler, olay yerinden ayrıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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