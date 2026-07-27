Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10: 26'da merkez Elazığ 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı