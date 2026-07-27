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Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 10:26'da merkez Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10: 26'da merkez Elazığ 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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