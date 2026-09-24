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Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde şarampole devrilen araçta 2 kişi yaralandı

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Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde şarampole devrilen araçta 2 kişi yaralandı
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Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; jandarma kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ'da aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, şarampole devrildi. Kaza, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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