Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde şarampole devrilen araçta 2 kişi yaralandı

Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde şarampole devrilen araçta 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; jandarma kazayla ilgili inceleme yaptı.
Elazığ'da aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, şarampole devrildi. Kaza, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı