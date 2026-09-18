Elazığ Ataşehir'de oyun salonundaki kavgada sandalyeler uçuştu, 1 kişi yaralandı

Elazığ'da bir oyun salonunda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir oyun salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirine sandalyeler ile saldırdı. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipler kavgaya karışan şahıslar hakkında işlem yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı