Elazığ'a Üzüm Almaya Giden Nakliyeci Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Elazığ'a üzüm almayan gelen ve araç içerisinde kalp krizi geçiren nakliyeci Yusuf Tetkik hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nde Elazığ'a üzüm almaya gelen nakliyeci Yusuf Tetkik (63), bir akaryakıt istasyonunda kalp krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tetkik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesi tarafından morgdan alınan Tetkik'in Kayseri'ye götürülerek defnedileceği bildirildi. - ELAZIĞ