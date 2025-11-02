Elazığ'a Üzüm Almaya Giden Nakliyeci Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
Kayseri'den Elazığ'a üzüm almaya giden 63 yaşındaki nakliyeci Yusuf Tetkik, akaryakıt istasyonunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nde Elazığ'a üzüm almaya gelen nakliyeci Yusuf Tetkik (63), bir akaryakıt istasyonunda kalp krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tetkik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesi tarafından morgdan alınan Tetkik'in Kayseri'ye götürülerek defnedileceği bildirildi. - ELAZIĞ