Haberler

Arnavutköy'de ilginç kaza: Traş olan müşteri ve berbere otomobil çarptı

Arnavutköy'de ilginç kaza: Traş olan müşteri ve berbere otomobil çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de el freni çekilmeyen bir otomobil, 50 metre kaydıktan sonra bir berber dükkanına çarptı. Olayda berber ve bir müşteri hafif şekilde yaralandı.

İstanbul Arnavutköy'de, el freni çekilmeyen bir otomobil yaklaşık 50 metre kayarak bir berber dükkanına daldı. O sırada dükkanda tıraş olan müşteri ve berber hafif şekilde yaralanırken, dükkan adeta savaş alanına döndü.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, vitesi boşa alınmış şekilde eğimli yolda hareket etmeye başladı. Yaklaşık 50 metre kontrolsüz şekilde kayan araç, cadde üzerindeki bir berber dükkanına daldı. O esnada dükkanda tıraş olan müşteri ile berber ise yaralandı. Dükkanın cam ve vitrinleri kırıldı.

"Tıraş ederken bir anda araç dükkanın içine girdi"

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan berber Hasan Sancaktaroğlu, "Tıraş ederken bir anda araç dükkanın içine girdi. El frenini çekmeyi unutmuş galiba. Ayağıma çarptı, hafif ezildi. Müşterimin de ufak tefek ezikleri var ama çok şükür canımıza bir şey olmadı, malımıza oldu," dedi.

"O an ne olduğunu anlayamadık"

Tıraş olan müşteri Abdil Çelik ise, "Henüz yeni tıraşa başlamıştık, bir anda ses geldi. Araba dükkanın içinden çıktı. Koltuğa çarptı, bizi ileriye savurdu. O an ne olduğunu anlayamadık. Şoför yoktu, araç kendi kendine hareket etmiş," ifadelerini kullandı.

Olay sonrası büyük hasar gören berber dükkanı kullanılmaz hale gelirken, şans eseri can kaybı yaşanmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
'Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

"Müslümanlar yaktı" dediler, gerçek çok başka çıktı
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var