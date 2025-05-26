El freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağı 8 araca çarptı

El freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağı 8 araca çarptı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde el freni çekilmeyi unutulan otomobil, yokuş aşağı kontrolsüz olarak geri kayarak park halindeki 8 araca çarptı. Olayda maddi hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanma olmadı.

El freni çekilmeyi unutulan otomobil 8 araca çarptı: Kaza anı kamerada

BURSA - Bursa'da, el freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağı kontrolsüz şekilde geri giderek park halindeki araçlara çarptı. Olayda 8 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay sabah saatlerinde Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü yokuş üzerinde park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca, araç geri kayarak sokakta park halinde bulunan 8 araca çarptı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, mahalle sakinleri büyük bir gürültüyle sokağa döküldü. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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