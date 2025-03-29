Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Forvette sürpriz! İşte dev derbinin 11'leri

Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin 11'leri
İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt

İran'dan Trump'ın mektubuna detaylı yanıt

El Freni Çekilmeyen Otomobil Facianın Eşiğinden Döndü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de el freni çekilmeyen bir otomobil, rampa aşağı hareket ederek bir apartmanın duvarında asılı kaldı. Aracın durması, mümkün bir felaketi önledi. Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve şans eseri kimse yaralanmadı.

Yürekleri ağza getiren kaza kamerada: El frenini çekilmeyen otomobil faciaya yol açıyordu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de el freni çekilmeyen otomobil, rampa aşağı ilerleyerek bir apartmanın giriş duvarında asılı kaldı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, aracın pazar yerine metreler kala durması muhtemel bir felaketi önledi.

Olay, Fabrikalar Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 KSY 95 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü K.S., aracını park ettikten sonra el frenini çekmeden araçtan indi. Rampada bulunan otomobil kısa süre sonra kendi kendine hareket etmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, paniğe kapılarak aracının peşinden koştu fakat dengesini kaybederek yere düştü. O esnada çevredeki bir vatandaş da müdahale etmek için koştu ancak araç hızla ilerlemeye devam etti.

Araç, caddenin sonunda kurulu olan semt pazarına doğru yöneldi. Bir apartmanın önünde bulunan reklam tabelası ve bahçe duvarının demir korkuluğuna çarpan aracın askıda kalması büyük bir faciayı önledi. Pazara az bir mesafe kala duran araç, olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaşananlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Şans eseri kazada yaralananın olmadığı öğrenildi.

El Freni Çekilmeyen Otomobil Facianın Eşiğinden Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.