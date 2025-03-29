El Freni Çekilmeyen Otomobil Facianın Eşiğinden Döndü

Yürekleri ağza getiren kaza kamerada: El frenini çekilmeyen otomobil faciaya yol açıyordu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de el freni çekilmeyen otomobil, rampa aşağı ilerleyerek bir apartmanın giriş duvarında asılı kaldı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, aracın pazar yerine metreler kala durması muhtemel bir felaketi önledi.

Olay, Fabrikalar Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 KSY 95 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü K.S., aracını park ettikten sonra el frenini çekmeden araçtan indi. Rampada bulunan otomobil kısa süre sonra kendi kendine hareket etmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, paniğe kapılarak aracının peşinden koştu fakat dengesini kaybederek yere düştü. O esnada çevredeki bir vatandaş da müdahale etmek için koştu ancak araç hızla ilerlemeye devam etti.

Araç, caddenin sonunda kurulu olan semt pazarına doğru yöneldi. Bir apartmanın önünde bulunan reklam tabelası ve bahçe duvarının demir korkuluğuna çarpan aracın askıda kalması büyük bir faciayı önledi. Pazara az bir mesafe kala duran araç, olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaşananlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Şans eseri kazada yaralananın olmadığı öğrenildi.