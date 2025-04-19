El Freni Boşalan Midibüs Apartmana Çarparak Durdu

El freni boşalan midibüs apartmana çarparak durabildi: O anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde el freni boşalan park halindeki midibüs, apartman duvarına çarparak durabildi. Aracın boş olması ve çevrede kimsenin olmaması sebebiyle şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Emek Mahallesi 6. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 LEU 246 plakalı midibüs, el freni boşalması neticesinde hareket etmeye başladı. Araç, birkaç metre ilerledikten sonra bir binanın duvarına çarparak durabildi. Aracın boş olması yüreklere su serperken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.